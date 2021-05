Schuurmannetjes hopen op dubbele promotie naar de eredivisie: ‘Hun zusje zou zo trots zijn geweest’

In huize Schuurman in Bemmel gaat het elke dag over voetbal. Hoe kan het ook anders, met Jesse (23) bij De Graafschap, Job (21) bij NEC en Jochem (18) in het shirt van dorpstrots SC Bemmel.



,,Dat is al zo vanaf dat we heel klein waren”, zegt Jesse, die woensdagavond met De Graafschap kan promoveren naar de eredivisie. ,,We hadden drie doeltjes, die sleepten we naar de oprijlaan voor ons huis in Klein Rome, of naar de achtertuin. En dan was het alléén maar voetballen. We hebben die goaltjes trouwens nog steeds, na al die jaren.”