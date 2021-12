Skye droomt van een carrière als professioneel tennisster: ‘Maar iets met dieren lijkt me ook wel leuk’

Nieuwe regels in Lingewaard: fietswrak weg, lachgas verboden, sneeuw ruimen niet meer verplicht

BEMMEL/ HUISSEN/ GENDT - In Lingewaard gaat de bezem door de plaatselijke regels, door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Doorgaans om de paar jaar passen gemeenten hun APV iets aan, vaak is het niet meer dan een zin of zelfs slechts een woord erbij of eraf, om het juridisch goed af te timmeren.

29 november