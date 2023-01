Sloop van oude caravanhallen in Bemmel begint: ‘Misschien wel grootste asbestproject van het land’

Honderden huizen erbij langs drukke Nijmeegse­weg in Arnhem, die ‘groene tuinstadal­lee’ moet gaan worden

ARNHEM - Minimaal 350 nieuwe woningen worden in de nabije toekomst gebouwd aan de oostkant van de Nijmeegseweg in de Arnhemse wijk Malburgen. Dat is het plan van het Arnhemse stadsbestuur. Het aantal komt bij de 230 huizen die al gepland waren aan de westkant van de drukke ontsluitingsweg.

