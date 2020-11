SP-raadslid duwt tijdens raadsvergadering coalitieakkoord in de papierversnipperaar

Aantal Overbetuw­se WW’ers afgelopen kwartaal gedaald, Lingewaard stabiel

20 oktober ELST/ BEMMEL/ DODEWAARD Het aantal WW'ers in Overbetuwe en Neder-Betuwe is de afgelopen drie maanden behoorlijk gedaald; en in Lingewaard vrijwel gelijk gebleven. Daar staat tegenover dat er tijdens de eerste lockdown in het voorjaar wél een flinke stijging was, die er nu - met de tweede lockdown - ook weer aan dreigt te komen.