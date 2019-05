Spannende tijd voor Fort Pannerden: haalt het de Werelderfgoedlijst?

DOORNENBURG - Wordt Fort Pannerden in Doornenburg geplaatst op de Unesco Werelderfgoedlijst? De beheerstichting en gemeente wachten na de nominatie in 2016 nog steeds op duidelijkheid.

,,In de zomer van 2020 weten we meer”, aldus wethouder Helga Witjes.



De stichting tot beheer en instandhouding Fort Pannerden en Lingewaard hebben te horen gekregen dat de nominatie is getoetst en in behandeling is genomen door Unesco, dat zetelt in Parijs.

Quote Iedereen die ooit in het fort is geweest, weet hoe bijzonder het gebouw en de plek is.” Helga Witjes, wethouder Lingewaard

Stukje wandelen is lastig

Het gaat niet alleen om Fort Pannerden maar om de gehele Nieuw Hollandse Waterlinie, waar het gebouw in Doornenburg deel van uitmaakt.



Witjes: ,,Wat het enigszins lastig maakt voor ons fort is dat het midden in een natuurgebied ligt en dat je een stukje moet wandelen voordat je er bent. Of je moet met de tuk-tuk.”



Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, zo meldt Unesco.



Het gaat om gebouwen of gebieden waarvan het van groot belang wordt geacht ze te behouden. Witjes: ,,Iedereen die ooit in het fort is geweest, weet hoe bijzonder het gebouw en de plek is.”

Meer mensen, meer inkomsten

Fort Pannerden, onderdeel van een verdedigingslinie uit de negentiende eeuw, is sinds 1971 een rijksmonument.



Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en de gemeente Lingewaard is sinds 2008 erfpachter van het fort.



Witjes: ,,Voor het behoud van het fort is het van groot belang dat het Unesco-werelderfgoed wordt. Want dat betekent meer bekendheid en dan komen er nog meer mensen naar de plek toe. En dat betekent weer dat er meer inkomsten zullen zijn.”