St. Sebastianus maakt indruk met muzikaal filmfestival: ‘Fenomenaal wat ze voor elkaar krijgen’

Eerst verhuist dorpshuis Oosterhout naar Leonardus­kerk, later de school

Het Oosterhoutse dorpshuis kan eindelijk gaan verkassen naar de Leonarduskerk. Over de bouw van een nieuwe basisschool SamSam én sociale woningen wordt later besloten, als er zekerheid is over de laatste 1,6 miljoen euro die via provinciale subsidies moet worden binnengeharkt.

18:00