Staatsbosbeheer schat impact rigoureuze ingreep Defensiedijk verkeerd in. ‘Het kappen van bomen doet ons ook pijn’

Windowshop­ping bij Blogger­fields damesmode in Huissen is gat in de markt. ‘We moeten zelf onze broek ophouden’

18 januari HUISSEN/ARNHEM - Het kabinet bespreekt deze week het nieuwe steunpakket voor ondernemers. Winkeliers luiden de noodklok over gebrek aan perspectief in deze tijd van corona. Hoe houden zaken in de modebranche het hoofd boven water? Met een tas of trolley vol mode op stap naar je klant: dat is de overlevingsstrategie van Herma Wissink van Coco Dameskleding in Oosterbeek, Veronique Gallé van Reset Fashion in Arnhem en Monique Bouwmeister en Susan Broekman van Bloggerfields damesmode in Huissen