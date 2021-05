Staatswiet uit de Betuwe: eerste legale wietteler wil naar Gelderland komen, gemeente is akkoord

In Nederland wordt al jaren gepoogd een experiment met legale wietteelt op te zetten. Tien ondernemers zijn een halfjaar geleden via loting geselecteerd door het rijk om verschillende soorten wiet te telen. Arnhem en Nijmegen horen bij een groep van tien steden waar de coffeeshops mee gaan doen aan de proef.



Eerder was bedrijventerrein Next Garden in de Betuwe, halverwege Bemmel en Huissen, ook al in beeld als locatie voor de legale teelt. Twee ondernemers die daar aan de slag wilden, werden echter uitgeloot. Daarmee leek Lingewaard uit beeld als plek om legaal softdrugs te telen.



Het bedrijf dat nu alsnog naar Lingewaard wil, had zich eigenlijk in een andere gemeente willen vestigen. Welke is onbekend. Daarom wijkt de teler nu naar Lingewaard uit. De gemeente wil de naam van het nieuwe bedrijf niet prijsgeven, maar naar verluidt gaat het om een onderneming uit het Westlandse De Lier, dat een Amerikaans moederbedrijf heeft.