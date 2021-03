Stemmen in de cafés, kantines en sportzalen die de overheid al maanden op slot houdt

Als er na uitvoerige campagnes en schriftelijke toelichtingen nog zoveel fout gaat met zoiets simpels als briefstemmen, dan is dat een veeg teken. Want hoeveel mensen hebben dan al die ingewikkelde politieke programma’s gesnapt? En wat zegt dat over de uitslag?



Eerst was ik nog blij met de verkiezingen als afwisseling met corona, dat al een jaar lang de hoofdrol opeist op televisie. Maar toen ik de problemen zag met stemmen per post, realiseerde ik me dat ik van de ene warboel in de andere was verzeild.



Je wordt opgeroepen om te verschijnen in cafés, kantines en sportzalen die diezelfde overheid al maanden op slot houdt. Niet monddood, wel een mondkapje. Ik begon me langzamerhand verward af te vragen of je dan ook kunt stemmen op de GGD?