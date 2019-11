‘Stop bouw biomassa-centrale Bemmel’

Friezen ‘van een andere planeet’ eren oorlogseva­cuées uit Arnhem en Huissen

19 november DOKKUM/ARNHEM - Zeker 1.560 vluchtelingen uit Arnhem en omgeving werden in november 1944 ondergebracht ten noorden van Dokkum in Friesland. De onderzoekers Doede Douma en Reinders Tolsma van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland brachten hen nauwgezet in kaart. Het monnikenwerk is vastgelegd in het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel’.