Stralend zonnig weer in Lingewaard vandaag

Vader treft vervuilde grond bij speeltuin Hoge Wei in Oosterhout: ‘Onbegrij­pe­lijk dat het nog open is’

Glas, dakleer, scherpe stenen, oude bougies en andere auto-onderdelen. Allemaal aangetroffen op het trapveldje en onder speeltoestellen in de nieuwe speeltuin aan de Hoge Wei in Oosterhout. ,,Ongelofelijk dat die speeltuin nog open is, er moet eerst goed worden schoongemaakt”, zegt een bezorgde ouder.