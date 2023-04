Streep door Paasvuur in Gendt vanwege ‘verkeerde’ wind, in Huissen vloog de duivelspop wél in brand

Dat ‘De stem van water’ juist in Huissen klinkt, is bepaald geen toeval

Over water raken we niet uitgepraat. Omdat het vaak regende de afgelopen weken? Vorig jaar steeg het waterpeil gek genoeg in de zomer tot ongekende hoogte, gevolgd door een periode van extreme droogte. Water, we kunnen niet zonder maar mét is soms zoveel.