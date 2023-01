Stukadoor Roy is ineens maker van eettafels: ‘Hier kan ik mijn creativiteit in kwijt’

Zorgen over leegstand in het hart van Bemmel: nagenoeg geen lege winkelpan­den in Huissen en Elst

BEMMEL/HUISSEN/ELST - Ondernemersvereniging Beleef Bemmel maakt zich zorgen over de groeiende leegstand in het dorpscentrum. Met name in de winkelpassage de Assenburg, maar ook in gewone winkelstraten. Volgens Bemmelaren maakt de overdekte winkelstrook na het vertrek van supermarkt COOP en de Fruitcompany een troosteloze indruk.

