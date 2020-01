Superleerling Justin (17) van OBC Huissen draait nu al mee op Nijmeegse mbo-opleiding

SV Angeren draait na ruim anderhalve maand de rollen om bij ’t Peeske

19 januari DIDAM - SV Angeren had zondagmiddag in 4D nog ruim een helft te spelen in het duel tegen ’t Peeske. De wedstrijd werd op 24 november bij een 1-0 stand gestaakt na een hamstringblessure van de scheidsrechter. Zondag scoorde Angeren tweemaal in het restant en won de wedstrijd met 1-2.