Tanker lekt diesel in de Waal na aanvaring met boot vol schroot, oliespoor zichtbaar in Nijmegen: ‘Geen gevaar voor natuur’

MET VIDEO | UpdateIn de Waal bij Gendt heeft woensdagochtend een aanvaring plaatsgevonden tussen een boot en een tanker. De tanker raakte dusdanig beschadigd dat er diesel uit de romp stroomde. Daarbij is ook rode diesel in de rivier terechtgekomen.

De aanvaring tussen de schepen gebeurde even voor 10.00 uur toen door onbekende oorzaak de tanker in botsing kwam met een boot die geladen was met schroot. De boot liep flinke schade op aan de voorkant en was aan het zinken.

De tanker raakte eveneens beschadigd: een flink gat ontstond in de romp van het schip waaruit diesel lekte. De schipper heeft vanaf het dek met een emmer geprobeerd om de diesel op te vangen, maar kon niet voorkomen dat een deel ervan in het water terechtkwam.

Volledig scherm De brandweer bekommert zich om het gat dat is ontstaan in de romp van een tanker na een aanvaring in de Waal bij Gendt. © Persbureau Heitink

Lichte hinder voor scheepvaartverkeer

De toegesnelde brandweer heeft de lekkende tanker geïnspecteerd: het schip lekt inmiddels geen diesel meer, maar is wel zwaar beschadigd.

Een gespecialiseerd bedrijf is opgeroepen om de diesel op te komen ruimen. Daarbij houdt ook Rijkswaterstaat een oogje in het zeil. Er vielen geen gewonden.

Olie in Nijmegen

Op woensdagmiddag is er ook een groot oliespoor in de Waal bij Nijmegen zichtbaar. ,,We proberen in Gendt alles op te ruimen, maar de Waal stroomt zo snel. Een klein deel stroomt al weg voordat wij iets kunnen doen”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Het is niet te voorkomen dat een deel richting Nijmegen gaat.”

Doordat het een kleine hoeveelheid is, zal de olie geen gevaar vormen voor de natuur. ,,De kans is groot dat het verdampt of door de natuur wordt opgeruimd”, aldus de woordvoerder. Dit geldt ook voor de olie die achterblijft op de stranden van Veur-Lent. ,,De natuur zal dit uiteindelijk zelf oplossen.” Wandelaars met honden hoeven dus ook niet extra op te passen. ,,De olie heeft zo’n sterke geur. De kans is klein dat honden van dit water zullen drinken.”

Volledig scherm Oliespoor in de Waal © DG

Volledig scherm Oliespoor vanaf de Waalbrug © Maan Bentlage

