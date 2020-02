Taxi belandt nét niet in de Linge bij botsing met busje in Bemmel

Ambroos (9) en Zeger (12) vluchtten van Shanghai naar Huissen vanwege coronavi­rus

13:26 HUISSEN - Van de miljoenenstad Shanghai naar het wat kleinere Huissen. Vanwege het coronavirus zitten Ambroos (9) en Zeger (12) van Helvoort deze dagen lekker bij oma in Huissen. De jongens wonen al jaren met hun vader, moeder en oudere zus in de Chinese metropool. Maar door de dreiging van het coronavirus blijven ze voorlopig in Nederland.