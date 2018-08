Terreurverdachte Vincent T. al maanden gekooid in zwaar bewaakte bajes Vught

DOORNENBURG - Doornenburger Vincent T. is niet gewelddadig, zegt zijn vader Jan. Toch zit de verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag op moslims al 90 dagen vast in één van de zwaarst bewaakte bajesen van Nederland: Nieuw Vosseveld in Vught. ,,We hebben hem nog niet mogen bezoeken. Twee brieven heeft ie ons geschreven, dat is alles’’, zegt zijn vader Jan verontwaardigd.

Nieuw Vosseveld herbergt onder meer een afdeling, waar verdachten van terrorisme hun straf uitzitten. Uit de zogeheten Extra Beveiligde Inrichting (EBI) is ontsnappen schier onmogelijk. Gedetineerden mogen individueel luchten, maar dan wel in een kooi. Zij krijgen boeien om, zodra ze hun cel verlaten.

,,Wat is dat voor behandeling? En dat terwijl ze helemaal niets hebben gevonden hier in huis. Ja, een alarmpistool en een paar kogels uit het leger’’, zegt zijn vader.

Kogelpatronen

Het Openbaar Ministerie spreekt echter over een groot aantal scherpe kogelpatronen en een alarmpistool. Ook zou hij volgens informatie van het OM in het bezit zijn van een hoeveelheid explosieven. Hiermee zou T. een terroristische aanslag voorbereiden op moslims. Het OM voegt er aan toe dat de Doornenburger geen concreet plan had voor een aanslag.

Vader Jan noemt de verdachtmakingen over zijn zoon 'onzin'. ,,Vincent heeft niets met terrorisme te maken. Doet nog geen vlieg kwaad.’’ Hij is niet de enige die twijfels heeft bij de terroristische bedoelingen van de Doornenburger. De raadkamer van de rechtbank die over het verlenging van het voorarrest van T. gaat zette begin juni vraagtekens bij diens terroristische bedoelingen. Onvoldoende zou vast staan dat de verdachte met zijn 'dubieuze handelingen' en 'verontrustende uitlatingen' van plan zou zijn om een terroristische aanslag voor te bereiden.

Beroep

Het OM is tegen deze uitspraak van de raadkamer met succes in beroep gegaan. Het gerechtshof draaide de beslissing van de rechtbank begin augustus.

Quote Hij maakte een heel goede indruk op mij. Dat is de reden dat ik hem op plek 2 van de lijst heb gezet. Olof Wullink Op social media staan verschillende populistische uitlatingen van Vincent T. die soms stevig gekant zijn tegen moslims of vluchtelingen. Zijn populistische sympathieën stammen van zeker elf jaar geleden als hij in 2007 meedoet als kandidaat van de partij Eén voor de Vrijheid. De partij van oprichter en lijsttrekker Olof Wullink won tijdens de verkiezingen voor provinciale staten geen zetels en ging roemloos ten onder. Wullink heeft Vincent T. slechts kort mee gemaakt, vertelt hij desgevraagd. ,,Om aan kandidaten te komen heb ik een advertentie gezet en daar reageerde Vincent op. Hij maakte een heel goede indruk op mij. Dat is de reden dat ik hem op plek 2 van de lijst heb gezet’’, vertelt Wullink. Na de verkiezingen viel de partij uiteen en heeft Wullink Vincent T. nooit meer gezien of gesproken.

De Doornenburger Vincent T., getrouwd met een Filipijnse en vader van een dochter, heeft de wind niet veel in de zeilen gehad. ,,Hij is op zondag geboren, maar veel geluk heeft hij niet gehad’’, zegt zijn vader over het groot aantal baantjes dat zijn zoon heeft gehad.

Op het cv van T staan onder meer twee schoonmaakbedrijfjes, die beide ter ziele gingen. Ook zijn bureautjes Profinance Juristen en Incassobureau waren geen lang leven beschoren. De site Pame Airlines waarop hij de bezoekers naar de goedkoopste vluchten kwam al helemaal niet van de grond. ,,Nu werkte die dan bij de commando's in Roosendaal, vijftien uur per week, maar dat is hem nu door deze zaak ook weer afgenomen’’, zegt zijn vader, die een foto toont van zijn zoon met groene baret op.

Commando

Het Ministerie van Defensie wil niets zeggen of Vincent T. in Roosendaal gestationeerd is. Dat zelfde geldt voor het OM. Mocht hij commando zijn, dan zou hij voor de krijgsraad moeten komen. In plaats daarvan dient de zaak volgende week voor de burgerrechtbank in Zutphen.

In Doornenburg is de arrestatie van Vincent T. geen groot nieuws, blijkt uit een rondgang door het dorp. ,,Volgens mij hebben we hier helemaal geen moslims’’ zegt een vrouw bij de supermarkt, als ze hoort van de vermeende plannen van T. Ook andere klanten zijn verbaasd als ze horen van de aanhouding. Eén man vindt het allemaal maar onzin en neemt het, net zoals T.'s vader op voor de 43-jarige. ,,Zo'n alarmpistool hè, daar kun je toch helemaal niks mee’’, doelend op het wapen dat in het huis van de verdachte in beslag is genomen.