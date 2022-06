Theo Janssen stopt noodgedwongen als wethouder: ‘Dit was het leukste wat ik in mijn leven heb gedaan’

U was voordat u uw politieke carrière begon ambtenaar en mede-eigenaar van een kroeg in Huissen. Waarom verruilde u in 2001 de biertap voor een plek op de lijst van de politieke partij Huissen’90 in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Huissen?

,,In Huissen kenden wij destijds de roemruchte derde helft. In de jaren 60 en 70 was het heel gebruikelijk dat de belangrijke politieke beslissingen buiten de raadszaal werden afgestemd.



Na de vergadering gingen de partijen verder onderhandelen in café de Gouden Engel en in de jaren daarna namen de raadsleden vaak nog een afzakkertje in muziekcafé De Zon.

Ik hoorde daar van alles wat er in de raad was besproken en ving ook op dat er zaken werden gedaan. Er werden dealtjes gemaakt en ik vond dat dat niet paste in een democratie. Dat moet in de openbaarheid gebeuren. Als je dat wilt veranderen, dan moet je zelf aan het stuur gaan zitten.”

Quote Ik ben altijd heel toeganke­lijk en makkelijk in de omgang geweest. Mijn deur stond altijd open

U heeft de daad bij het woord gevoegd en bent zelf de politiek in gegaan. Was het een voordeel dat Huissenaren u kenden als mede-eigenaar van muziekcafé De Zon?

,,Nauwelijks. Dat heeft me echt geen extra stemmen opgeleverd als je dat bedoelt. Toen al interesseerden de mensen zich niet echt voor wat zich in de politiek afspeelt. Veel Huissenaren wisten helemaal niet dat ik lid werd van een lokale partij en als commissielid treed je ook niet echt op de voorgrond.



Toen leerde ik al dat burgers zich alleen vlak voor de verkiezingen gaan oriënteren op welke partij zij gaan kiezen. Of als er een blinde muur voor hun huis wordt gebouwd of als ze opeens een bushalte voor de deur krijgen. Dan weten ze de raadsleden te vinden.



Wel spraken mensen je soms op straat aan. Dat vond ik prima. Ik werd ook niet opeens een andere Theo toen ik de overstap maakte naar Huissen’90. Ik ben altijd heel toegankelijk en makkelijk in de omgang geweest. Mijn deur stond altijd open.”

Quote Als afdeling van een landelijke partij ben je afhanke­lijk van hoe de politici in Den Haag presteren

Met welke idealen stapte u de politiek binnen?

,,Ik had toen niet echt grote plannen die ik wilde realiseren. Ik wilde als commissielid rustig beginnen, maar binnen een jaar zat ik al in de gemeenteraad en vier jaar later was ik fractievoorzitter.



Dat ging allemaal heel snel. Een van mijn doelstellingen was het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Hen wilde ik een stem geven.”



U koos bewust voor een lokale partij?

,,Als afdeling van een landelijke partij ben je afhankelijk van hoe de politici in Den Haag presteren. Op lokaal niveau kun je nog zo je stinkende best doen, maar als ze het in Den Haag verprutsen, word je meegezogen in een neergaande spiraal. Dat zie je overal gebeuren. Als lid van Lingewaard.Nu word je afgerekend op wat je presteert op gemeentelijk- en zelfs dorpsniveau. Dat is veel eerlijker.”

Lingewaard.Nu is buiten de coalitie gevallen en dat betekent dat u na acht jaar geen wethouder meer bent in Lingewaard. Wat gaat u het meeste missen?

,,Ik vind het heel jammer dat ik bepaalde zaken die ik als lid van het vorige college in gang heb gezet niet kan afmaken. We waren druk bezig met het accommodatiebeleid binnen de sport en cultuur en dat moet ik nu aan mijn opvolger overlaten.



Als lid van de gemeenteraad ga ik hem of haar ook niet voor de voeten lopen. We waren druk bezig met het reserveren van geld voor het vervangen van sportvelden op termijn, Gelukkig heb ik wel de verhuizing van voetbalvereniging Jonge Kracht in Huissen naar de prachtige nieuwe accommodatie kunnen meemaken. Mijn partij heeft daartoe jaren geleden het initiatief toe genomen.’’

Het niet afronden van het accommodatiebeleid, is dat de grootste teleurstelling?

,,Persoonlijk vind ik dat het uitstel van het pontje tussen Bemmel en de Ooijpolder aan de andere kant van de Waal. En dat als gevolg van amateuristisch gepruts in de gemeenteraad van Berg en Dal. Omdat lokale partijen dit succes niet gunnen aan de CDA-wethouder in het vorige college is de veerverbinding op de lange baan geschoven.



En dat terwijl zowel de gemeente Lingewaard als de gemeente Berg en Dal al akkoord was gegaan. Zo jammer, omdat we er een mooie recreatieve route bij hadden gekregen. Ideaal voor fietsers en goed voor middenstand en horeca aan weerszijden van de rivier. Maar door politiek gekonkel, waar ik zo'n hekel aan heb, moeten we hier langer op wachten dan nodig is.”



Hebt u nooit spijt gehad van de overstap van De Zon naar de gemeentepolitiek?

,,Nee hoor. Ik werk met veel plezier en passie. Als ik nu terugkijk, vind ik het wethouderschap namens Lingewaard.Nu het leukste wat ik in mijn leven heb gedaan. Op de tweede plaats staat het lidmaatschap van de gemeenteraad en daarna het werken in het café.”

Volledig scherm Theo Janssen is trots op het nieuwe complex van Jonge Kracht in Huissen. © Erik van 't Hullenaar