Tientallen kilo's wiet en tachtig duizend euro in cash sturen Bemmels echtpaar de bak in

komt voor elkaar De moeder van Puck (11) is ongenees­lijk ziek, maar ze kan tóch helpen

BEMMEL - Puck Bergamin (11) gaat haar moeder Lieke jong verliezen, want zij heeft asbestkanker en dat is niet te genezen. Daarom zamelt ze geld in door zelfgemaakte armbandjes te verkopen. Dat moet straks besteed worden aan kankeronderzoek of aan hulp voor kinderen die hun ouders kwijtraken.

20 december