Tijdelijke huurders in Gendt overvallen door gedwongen vertrek: ‘Straks staan ze op straat’

Hulpactie voor Oekraïne: Voedsel­bank­ac­tie op herhaling voor oorlogs­slacht­of­fers en zingen in Theater De KiK

ELST/BEMMEL - De gezamenlijke kerken in Overbetuwe en Lingewaard, de Stichting Leergeld en de Rotary in Elst organiseren een voedselinzamelactie voor Oekraïne. Woordvoerder Wichert van Olst zoekt vrijwilligers voor de actie die op 8 en 9 april is gepland.

10 maart