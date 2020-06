Toch diepgravend onderzoek naar grondschandaal Muijland: waarom verloor Lingewaard miljoenen?

Een meerderheid in de Lingewaardse gemeenteraad maakt hiervoor 20.000 euro vrij, tegen de zin van drie van de vier coalitiepartijen.



Muijland geldt als een hoofdpijndossier in Lingewaard. De zaak draait om een stuk grond van 10 hectare, net buiten Angeren. Die verwisselde door de jaren heen diverse malen van eigenaar. Nu is de gemeente Lingewaard de eigenaar van de grond, die stevig vervuild is.



Uit onderzoek van de Gelderlander vorig jaar bleek dat de gemeente veel te veel betaalde voor de grond, daarop miljoenen euro’s verloor en ook vergat om bij aankoop een schonegrondverklaring te vragen.



En dat terwijl bij de gemeente wel bekend was dat de grond vervuild was. Lingewaard verkocht later 1 hectare grond aan het Huissense bedrijf Heijting en gaf daarbij geld toe om de grond schoon te maken.