Trajectcontrole Pleijroute weer uitgesteld, Cora Baltussenallee blijft racebaan

Fietsster gewond naar ziekenhuis bij ongeval op Stadsdam in Huissen

17 februari HUISSEN – Een fietsster is maandagochtend met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat ze op de rotonde van de Stadswal-Noord met de Stadsdam in Huissen in botsing was gekomen met een auto. De automobilist sloeg af richting de Stadsdam, de fietsster reed over het fietspad.