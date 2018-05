Tranen bij de loop voor het goede doel, en dank aan Harry Pluim

Vrijdag vertrekt de ploeg naar Parijs, waar zaterdag wordt begonnen aan de estafetteloop naar Rotterdam.



Een mooi moment voor het team om verzorger Harry van Koolwijk (54) in het zonnetje te zetten. Peter van Dalen, een van de acht lopers van het team: ,,Harry ziet alles, ziet meteen wat er nodig is. Dat is zo waardevol voor het team.’’



Harry vindt het mooi om te zorgen dat het team zo comfortabel mogelijk zondag de eindstreep in Rotterdam haalt. ,,Als we over de finish komen is het groot feest, en vaak ook heel emotioneel. Ook als we terugkomen in Angeren. Dan worden we hier uitgebreid gehuldigd.’’