Trapveldje van Mijntje (11) en haar vrienden in Huissen blijft voorlopig verboden voor honden

Bier, worst en schlagers in Huissen terwijl rest van Gelderland Market Garden herdenkt

22 september HUISSEN - Terwijl de regio goeddeels in het teken stond van de herdenking van Market Garden werd in Huissen een Duitse Middag gehouden. Zondag, tegen één uur ’s middags. Zaal De Buitenpoort in Huissen is bijna klaar voor de jaarlijkse Duitse Middag, onderdeel van de Huissense kermis.