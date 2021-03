Twee vrienden openen filiaal van Eataliano in Huissen: ‘We mikken op jonge gezinnen’

Generatie C Jay (15) gaat liever naar school: ‘Je ziet je vrienden dan veel meer en het is gewoon gezelliger’

12 maart Jongeren vertellen in Generatie C over hun leven in coronatijd. Aflevering 13: Jay Win (15) uit Elst. Hij zit nu in 4 vwo op het Lyceum Elst. Naast school spreekt hij veel met vrienden af en fietst hij langere afstanden om toch nog in beweging te blijven en de omgeving te zien.