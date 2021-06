Uitwijkmanoeuvre loopt verkeerd af: auto slaat meerdere keren over de kop en belandt in voortuin

Column Binnendijks Gelukkig groeien er weer bomen richting hemel. De Betuwe krijgt een langgerekt fruitbos

30 mei Er was eens een tijd waarin de bomen tot in de hemel groeiden. Een tijd waarin vele miljarden werden gepompt in een spoorlijn die tot op de dag van vandaag doodloopt in Duitsland. Lang daarvoor was er al een plan voor het doortrekken van de A15, parallel aan die lijn. Maar het enige dat tot dusver is verlengd is de discussie over het doortrekken.