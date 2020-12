Vader (47) en zoon (18) uit Huissen veroordeeld voor poging tot zware mishandeling

De Huissenaar nam op 10 mei van dit jaar zijn zoon mee naar de woning van zijn ex-partner. Hij wilde daar praten over de zorgen over hun minderjarige zoontje. Eenmaal aangekomen deed een vriend van zijn ex de deur open.



De 47-jarige stompte de vriend van zijn ex vervolgens meerdere keren in het gezicht. Het slachtoffer had door de klappen een tijd last van letsel aan zijn hoofd en een piep in zijn oor. De zoon van de Huissenaar hield zijn ex-partner weg bij zijn vader en het slachtoffer, zodat zij de vechtpartij niet kon stoppen.