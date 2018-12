Vader Jan over celstraf voor Vincent T.: ‘Ze zijn knettergek geworden in dit land’

Gelders geld voor Slag om Doornen­burg 2019 - ‘Gathering of the clans’

6 december DOORNENBURG/ ARNHEM - De provincie Gelderland steekt 25.000 euro in de Slag om Doornenburg 2019 - ‘Gathering of the clans’. Dat is donderdag bekend gemaakt. Het historische evenement bij Kasteel Doornenburg is een van een zestigtal culturele projecten dat kan rekenen op een provinciale subsidie.