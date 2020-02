Valentijnsrozen van kweker tot koper: dit is de route die ze hebben afgelegd

We volgen een specifieke bos Nederlandse rozen. In Gameren, in het Rivierenland, beginnen we bij rozenkweker Van Wijk. Daar wordt op dinsdag 11 februari al driftig geknipt en gesorteerd. Om vervolgens de bossen klaar te maken voor transport.



Eigenaar Erik van Wijk vertelt dat de rode rozen inderdaad in trek zijn en dat de meeste rozen eigenlijk vooral uit Afrika komen. Bijvoorbeeld uit landen als Kenia. Dinsdagmorgen zet Van Wijk de karren met rozen in zijn koelcel. Klaar voor transport richting Ede.

De bloemenveiling

De volgende dag staan ze ‘s ochtends vroeg om 05.00 uur al in de grote koeling van bloemen- en plantenveiling Plantion in Ede, samen met nog duizenden andere bloemen en planten, waaronder veel rozen.



Alleen woensdag al worden naar schatting in Ede zo’n 250.000 rozen geveild onder de ongeveer tweehonderd kopers die vanaf 06.00 uur klaarzitten. Het is dan ook een van de drukste dagen van het jaar voor Plantion.

De verkoop

Eén van de kopers van de rozen is Paul Janssen, eigenaar van Veja Bloemenshop in Bemmel. Vrijdag, op Valentijnsdag dus, heeft hij ze in de winkel staan.



Het is rond het middaguur een komen en gaan van mensen die speciaal voor hun Valentijn een bloemetje komen halen. En ja, ook de rode rozen uit Gameren worden verkocht.