Van boze tot wachtende buren: hoe de laadpaal een wijk kan verdelen

Ruhs en zijn buren probeerden de komst van de laadpaal, waar je een pasje langs kunt halen en vervolgens tegen betaling stroom kunt ‘tanken’, vorig jaar nog te voorkomen door onder meer diverse alternatieve locaties voor het oplaadpunt aan te dragen.



Zoals het parkeerterrein bij de plaatselijke sporthal, waar parkeerplekken lang niet zo vaak bezet zouden zijn als aan de Silo. ,,Als je hier ’s avonds aankomt met de auto, is er vaak gewoon geen plek meer’’, legt Berkhuizen uit.



Desondanks oordeelde een bezwarencommissie dat de verontwaardigde aanwonenden zich moeten neerleggen bij de aanleg van een laadpaal. Terwijl er volgens Berkhuizen en Ruhs helemaal niemand aan hun kant van de straat in een elektrische auto rijdt.



Gesteggel over laadpalen komt niet alleen in Huissen voor. Wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard liet eerder al aan deze krant weten dat hij verwacht dat meningsverschillen over laadpalen vaker optreden, omdat er simpelweg meer bij komen. Vooral Oost-Nederland kampt met een groot tekort aan publieke oplaadpunten, blijkt uit cijfers van klimaatadviesbureau Over Morgen.