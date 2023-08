Van handjeklap tot folklore: Bemmelse Ponymarkt ‘is niet meer wat het was’, maar blijft publiekstrekker

Met video Wapen van Bemmel explodeert van feestvreugde bij optreden ‘Engelbe­waar­der’ Marco Schuitma­ker

Het duurt even maar dan heb je ook wat: zaterdagavond om 22.30 uur ontploft het Wapenplein in Bemmel van feestvreugde als Marco Schuitmaker het podium betreedt. In een vrolijke chaos van enthousiasme zet hij met zijn meezinger Engelbewaarder het dorp op stelten.