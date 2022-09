Van peuter tot opa heeft het naar de zin op

zinderend Milky Way Festival in Huissen

Uit je dak gaan in een piepklein concertzaaltje. Zelf zingen in de Karaoke-keet. Of gewoon lekker zwemmen in het Zwanenbad. De negende editie van Under The Milky Way (UTMW) is gewoon voor het hele gezin, zo bleek afgelopen zaterdag in Huissen.