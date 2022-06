Vandalen brengen hakenkruizen aan op skateparkje in Huissen: ‘Vraag je grootouders eens of zij weten waar dit voor staat’

‘Speciaal groepje’ hockeyers van Bemmel viert derde promotie in vijf jaar: ‘Het moest nu gebeuren’

De hockeyers van MHC Bemmel verzekerden zich zondagmiddag via een 3-1 (0-1) overwinning op Nuenen van de tweede plaats in de tweede klasse C en de bijbehorende promotie naar de eerste klasse. Dat laatste werd in en om het veld op sportpark Ressen gevierd als een echte prijs.

30 mei