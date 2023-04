Veel onvrede over plan voor flexwoningen in Haalderen: ‘We zijn er behoorlijk van geschrokken’

Tot 150 flexwonin­gen erbij in Lingewaard, maar: ‘Hoeveel kost het en wie gaat dat betalen?’

Haalderen krijgt er 100 tot 150 flexwoningen bij. Met de bouw van die tijdelijke huisvesting wil Lingewaard iets doen aan het tekort aan betaalbare (huur)huizen in de gemeente. Ze willen vaart maken in het gemeentehuis in Bemmel; binnen een jaar moet met de bouw worden begonnen.