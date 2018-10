Veerpont tussen Huissen en Loo uit de vaart om laag water

Het Looveer zal weer gaan varen op het moment dat het waterpeil van de rivier stijgt. Het is nog niet bekend wanneer dit gebeurt.

Pont Doornenburg - Pannerden

De pont Doornenburg - Pannerden vaart nog wel over de Nederrijn. Alleen beladen vrachtwagens kunnen hier geen gebruik van maken. De pont neemt wel auto's, fietsers, voetgangers en lege vrachtwagens mee. Ook kan het verkeer nog omrijden via de Pleijroute bij Arnhem.

Lage water

Het is niet de eerste keer dat verschillende veerponten uit Gelderland last hebben van de lage waterstand. Ook in augustus waren er ook een paar uit de vaart gehaald.