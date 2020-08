‘Verband tussen verdachte situatie in Huissen en motorrijder die tankstation binnenreed’

UPDATEHUISSEN – De omgeving van de Nijverheidsstraat in Huissen is afgezet door de politie na een brandmelding in een woning. Ook de Karstraat, een belangrijke verkeersader tussen Huissen en Bemmel, is afgesloten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig. Er lijkt volgens een politiewoordvoerder een verband te zijn met de motorrijder die vanmorgen een tankstation in Elst binnenreed.