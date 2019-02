Verbindingsweg A50-A15 bij Valburg dicht door netten op de weg

Tekort aan leerkrach­ten: Basisscho­len in Overbetuwe met de handen in het haar

8 februari ELST/ BEMMEL - Basisscholen in Overbetuwe kampen met een groot tekort aan vervangingspersoneel voor leerkrachten. In januari werden meerdere klassen naar huis gestuurd en het dieptepunt is nog niet in zicht.