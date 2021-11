Verdachte (20) geeft seks met 15-jarige Bemmelse toe: ‘Ik dacht dat ze 16 was’

Corona-uit­braak bij verpleeg­huis De Lingehof in Bemmel: 27 dementeren­de bewoners besmet

BEMMEL - De afdeling voor mensen met dementie van verpleeghuis De Lingehof in Bemmel is hard geraakt door het coronavirus. 27 van de 80 bewoners met psychogeriatrische (pg) klachten zijn besmet. Maar mogelijk is het aantal dat in aanraking is geweest met het virus groter.

15 november