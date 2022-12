Verdachte (38) van gewelddadige dood zwangere vriendin in Huissen blijft langer vastzitten

Vrouw (36) die omkwam bij geweld in Huissen was zwanger, ‘politie eerder in de straat gezien’

De Huissenaar blijft vastzitten

De man is woensdag voor de rechter-commissaris geleid. Deze bepaalt of het voorarrest van verdachten verlengd moet worden. De Huissenaar blijft in elk geval vastzitten tot zijn voorgeleiding volgende week. Dan moet de verdachte voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen, die een bevel tot gevangenhouding kan doen voor de maximum duur van negentig dagen. Daarna volgt rond eind februari/begin maart de eerste niet-inhoudelijke rechtszitting.

De advocaat van de verdachte wil vooralsnog niets zeggen over wat zich begin deze week in het appartement heeft afgespeeld. Duidelijk is dat naar aanleiding van een melding de hulpdiensten massaal uitrukten richting de Stoeterij. Het was de tweede keer in betrekkelijk korte tijd dat de politie in de bovenwoning was vanwege ophef. De politie wil niet meer zeggen dan dat het om een incident in de relationele sfeer gaat.