Verdachte aangehouden na vondst dode in woning Doornenburg, politie gaat uit van misdrijf

GroenLinks Lingewaard baalt ervan dat bijeen­komst over verzakte huizen besloten is

27 januari BEMMEL/ HUISSEN - GroenLinks in Lingewaard is ontevreden over het besloten karakter van de informatiebijeenkomst over de verzakte woningen in de gemeente, dinsdagavond. De partij wil dat in alle openbaarheid over de problemen wordt gesproken.