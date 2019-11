Verlengen A15 komt niet in gevaar door nieuwe stikstofmaatregelen van kabinet

Het doortrekken van de A15 van Ressen naar Zevenaar, en de bijbehorende verbreding van de A12 bij Duiven en Zevenaar, is de grootste verkeersoperatie die momenteel op de planning staat in deze regio. Die is nodig om het dagelijkse verkeersinfarct in Gelderland weg te nemen.



Om een verlenging van de A15 mogelijk te maken, moet de verhoogde stikstofuitstoot die daarbij hoort worden gecompenseerd. Daarom wordt de snelheid op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn verlaagd naar 100 kilometer per uur. Daarnaast komt er in de Liemers een klein stuk natuur van 900 vierkante meter bij.



Verwacht werd dat nieuwe landelijke stikstofregels de plannen voor de A15 zouden kunnen dwarsbomen.