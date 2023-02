Verlengen van grafrechten in Lingewaard vanaf nu per vijf in plaats van tien jaar

update | met video Spoedrepa­ra­tie op A325 nadat vrachtwa­gen in vangrail rijdt

Op de A325 is bij Elst is vanochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden. Hierdoor was één rijstrook dicht. In eerste instantie om de vrachtwagen te bergen, later om ruimte te geven aan een spoedreparatie. In de ochtend zorgde het ongeluk voor flinke vertraging tussen Nijmegen en Arnhem.

31 januari