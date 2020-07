Vernielingen en poging tot brandstichting bij buitenschoolse opvang in Huissen door ‘aangebrande types’

Het virus en ik Kan ‘tante Evi’ straks wel terug naar de Betuwe voor het huwelijk van haar broer?

12:11 Evi Linsen groeide op in Haalderen en Bemmel en woont sinds 2005 met haar Amerikaanse man in Californië, VS. Ze vertelt over de corona-situatie aldaar. Kan ze wel terug naar Nederland voor het huwelijk van haar broer?