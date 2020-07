Verpleegkundigen voor in de nacht gezocht: ‘Je moet ervoor in de wieg zijn gelegd’

Overbetuwe krijgt nieuwe milieu­straat, de vraag is nog waar

28 juli ELST - Overbetuwe krijgt een nieuwe milieustraat. Onduidelijk is nog of er op de huidige locatie in Elst gebouwd gaat worden of dat er een nieuwe locatie wordt gekozen. Duidelijk is al wel dat de milieustraat in Andelst wordt gesloten.