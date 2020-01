Vertraging na ongeluk op A15 bij Bemmel voorbij

Aantal woningin­bra­ken in de Betuwe loopt in rap tempo op

6 januari ELST/HUISSEN/ZETTEN - Na een jaar of vijf met dalende cijfers, loopt het aantal woninginbraken in de Betuwe weer in rap tempo op. Zo werd in de laatste drie maanden van 2019 in het gebied tussen Doornenburg en Dodewaard 63 keer aangifte van inbraak of een poging daartoe gedaan.