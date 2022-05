Vertrek Coop biedt mogelijkheden voor meer horeca in Bemmel: ‘De Markt moet meer gaan bruisen’

BEMMEL - Ondernemersvereniging Beleef Bemmel ziet mogelijkheden om het horeca-aanbod op de Markt in Bemmel uit te breiden. De Coop-vestiging in de passage de Assenburg, die uitkomt op de Markt, sluit op 30 november definitief de deuren. Hier komt geen supermarkt voor terug.

En dat biedt kansen voor de langgekoesterde wens van Beleef Bemmel: meer variatie in het aanbod van eten en drinken in het hart van het dorp. Ook de gemeente Lingewaard is voorstander van een levendig horecaplein. ,,Wij zijn met het Centrummanagement Lingewaard (CML) in gesprek om dat te realiseren”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het CML bestaat uit ondernemers, vastgoedeigenaars en de gemeente. Het zet zich in voor levendige en economisch vitale winkelcentra in de gemeente.

Standplaatshouders

De gemeente heeft niet alleen met belangen van de horecaondernemers te maken. ,,Er spelen allerlei belangen. Ook die van winkeliers, standplaatshouders van de weekmarkt en bewoners. Nieuwe ontwikkelingen moeten daarom zorgvuldig onderzocht en afgewogen”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Vaststaat dat er in het leegkomende pand geen supermarkt terugkeert. Dat heeft Plus, de supermarktketen die Coop-winkels overneemt, aan de Coop in Bemmel laten weten. Met Albert Heijn, Jumbo en Lidl zijn er volgens Beleef Bemmel ook voldoende supermarkten.

Alternatieve invulling

Een alternatieve invulling voor het pand wordt volgens de gemeente bestudeerd. ,,Vooralsnog zijn er geen nieuwe huurders gevonden. Er wordt gekeken naar centrumfuncties, zoals horeca, winkels, maar ook wonen of andere functies worden niet uitgesloten.”

Beleef Bemmel heeft daar wel ideeën over. Aan het plein zitten nu Brasserie Bloem, IJssalon Wijs en het Theatercafé van de Theaterkerk. Er is ruimte voor meer horeca en via een slimme herindeling van winkels is dat te verwezenlijken, denkt ze.

Grote uitdaging

,,Het is een grote uitdaging, maar wat ons betreft mag het plein wel wat dynamischer en gezelliger worden. Daar heeft het potentie voor. We zouden graag zien dat er een horecabedrijf bijkomt en dat er zaken gevestigd worden waar je ter plekke bijvoorbeeld fruit kunt kopen en verse dranken kunt drinken. En etenswaren kunt nuttigen. Dat zijn zaken waar wat te beleven valt”, zegt François van Schaik, waarnemend voorzitter van Beleef Bemmel.

Hij ziet wel iets in het verschuiven van activiteiten op en rond de Markt. ,,Als de Coop weggaat, heb je een trekker nodig in de passage. Wij kijken daarbij naar Kruidvat. Dat zit aan de Markt en is gevestigd in een pand met weinig vierkante meters. In de passage komt ruimte vrij. Maar dan moet Kruidvat natuurlijk zelf ook willen. Wij willen graag meedenken."