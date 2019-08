Verzet tegen aanwezigheid van Duitsers bij herdenking bombardement op Huissen

HUISSEN - Er moeten geen Duitsers uitgenodigd worden bij de herdenking van het bombardement op Huissen uit 1944. Dat vindt Huissenaar Wielly van Onna die een actie is begonnen tegen het plan van de organisatie om die gebeurtenis in aanwezigheid van Duitsers te herdenken.

Martien van Hemmen van de stichting Exodus is de drijvende kracht achter de herdenking. Bij het bombardement van de geallieerden op 2 oktober 1944 vielen 180 slachtoffers. Zij zijn begraven in een massagraf. ,,Jan Terlouw zei tegen ons: laat dit massagraf aan de wereld zien.”

Van Hemmen stelt dat het motto van de herdenking ‘uitsluiten nee, aansluiten ja’ is. ,,Dit is niet de nieuwe 4 mei-herdenking. Deze bijeenkomsten zijn we in 2017 pas begonnen en we willen daarbij juist niet denken vanuit dader en niet-dader. We willen iedereen erbij halen. Ons thema is veeleer: de tragiek van burgers in de oorlog.”

'Kwetsend en respectloos’

Van Onna (78) vindt het ‘kwetsend en respectloos’ om Duitsers voor de herdenking uit te nodigen. Hij schreef alle betrokkenen van de organisatie een brief waarin hij zijn gevoelens uitte. ‘Er zijn dagen genoeg waarop je Duitsers erbij kan vragen. Met hun aanwezigheid op 5 mei heb ik geen moeite. Maar niet op deze dag. En niet zolang er nog mensen leven die dit hebben meegemaakt.’

Hij voert zijn actie op eigen houtje, ook al is hij actief voor de Historische Kring Huissen. Die Kring heeft wel sympathie voor zijn actie. Voorzitter Emile Smit is niet tegen de aanwezigheid van Duitsers bij de herdenking, maar wel tegen een actieve rol in het herdenkingsprogramma.

,,We leven in een vrij Europa, dus als er Duitsers willen aansluiten in de stoet moet dat kunnen. Maar dat ligt anders bij een actieve rol in het programma. Dat ligt in Huissen gevoelig, dus het zou heel onverstandig zijn dat te negeren. Het gaat immers om een herdenking van en door Huissenaren. Dus het zou heel pijnlijk zijn als die wegblijven vanwege de aanwezigheid van Duitsers.”

Geen actieve rol voor Duitsers

Ook binnen de Historische Kring leeft het onderwerp. ,,Het is geen éénmansactie van de heer Van Onna, ook binnen onze vereniging zijn er kritische en zelfs ronduit afwijzende leden. Daarom spreken we ons ook uit tegen actieve deelname’’, aldus Smit. Van Onna vindt dat de Historische Kring het spel harder had moeten spelen en had moeten afdwingen dat er geen Duitsers worden uitgenodigd voor de bijeenkomst.