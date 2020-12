Tygo uit Bemmel heeft een incompleet chromosoom 12 en daar weten we nog maar heel weinig van

16 december BEMMEL - Uit wanhoop en frustratie riep Saskia Koster uit Bemmel vijf jaar geleden de Stichting 12q in het leven omdat ze meer te weten wilde komen over de aandoening van haar zoontje Tygo. Hij heeft een incompleet chromosoom 12 en is daardoor lichamelijk en geestelijk beperkt. Maar nog altijd is er volgens Koster te weinig bekend over chromosoom 12, omdat hiernaar ook geen onderzoek is gedaan. ,,Er moet een handboek voor ouders komen.”