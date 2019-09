Vijf jaar cel voor levensgevaarlijke aanval met shovel op huis van ex

De man, die op vrije voeten was gelaten, wordt weer opgepakt. De officier van justitie had 30 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk tegen de man geëist. De rechtbank vindt dat te weinig.



Hij toog 15 maart naar de Henri Dunantstraat in Gendt, toen hij een brief van de rechtbank had gekregen waarin stond dat de alimentatie weer omhoog zou gaan.



Daar raakte de man in geestelijke nood en reed naar zijn bedrijf, dat achter het huis lag waar hij met haar had gewoond, en waar zij nog woonde. Hij wilde zijn bedrijf vernielen zodat hij niet meer voor haar hoefde te werken.



In plaats van zijn bedrijf, viel hij met de shovel het huis aan, waar zijn ex zich bevond. De man vernielde het dak, maar de vrouw bleef ongedeerd.



De Lingewaarder raakte zelf wel gewond en ligt nog in het ziekenhuis volgens de politie. Hij probeerde na het vernielen van het huis zichzelf van zijn leven te beroven.