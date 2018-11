Vincent T: plande een mogelijk aanslag op moslims, maar is er nu vrienden mee

De voorbereidingen voor een gewelddadige actie is voldoende om T. op te pakken. Dat gebeurde afgelopen mei op aangeven van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Mogelijk is het chat-contact op Facebook tussen de Doornenburger en ene Davy uit België over de aanschaf van een vuurwapen aanleiding geweest voor het Openbaar Ministerie om in te grijpen. Ook zou de man op internet vragen hebben gesteld over een huurmoordenaar.

Directe aanleiding niet duidelijk

,,Wat de directe aanleiding is heb ik in het dossier niet gevonden. Het OM kan iemand oppakken als er een vermoeden is van voorbereidingen van een terroristische aanslag. Daarna moeten er wel bewijzen gevonden worden en daar hebben ze volgens mij in de zaak tegen mijn cliënt moeite mee”, zegt zijn advocaat Frans Huijbers. Hij wijst erop dat het OM het recht heeft om nog tijdens de rechtszaak de aanklacht aan te passen.



Maar wat is Vincent T. dan wel als er geen bewijzen zijn gevonden? ,,Met alle respect, een sukkel. Ik bedoel het niet letterlijk, maar wel als het gaat om het voorbereiden van een terroristische aanslag”, aldus Huijbers. Hij staat niet alleen in die opvatting. Het psychologische en psychiatrisch onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie naar Vincent’s psyche leverde niet meteen het profiel van een terrorist op. Lastig bij het onderzoek was wel dat T. de voorbereidingen op een aanslag ontkent.



